В Кременчуге (Полтавская область) Центральную районную больницу закрывают в связи с заболеванием коронавирусом 43 медицинских работников и членов их семей. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"На сегодняшний день из 85-ти случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека - это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга", - говорится в сообщении.

Накануне в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации с заболеванием COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы.

В то же время беременным женщинам, которые стоят на учете в женской консультации ЦРБ, советуют обратиться к руководителям городских женских консультации, там будет организовано ведение их беременности и проведены все необходимые исследования.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Полтавской области коронавирусом болеет 187 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кременчуге коронавирусом заболели сразу две семьи. В их числе врач и полицейский.

Также мы сообщали, что в Кременчуге излечились мама и дочь, которые первыми в городе заразились коронавирусом.