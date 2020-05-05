Апелляционный суд Киева оставил неизменным решение Печерского суда оставить под арестом до 1 июня Андрея "Риффмастера" Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказали в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

"5 мая 2020г коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020г, которым удовлетворено ходатайство… следователя … и продлен в отношении подозреваемого А. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля оставлено без изменений.

Скриншот: Киевский апелляционный суд

Стоит отметить, что другую подозреваемую в убийстве Шеремета, Яну Дугарь, Печерский суд оставил под домашним арестом до 31 мая. А в среду, 1 апреля, суд в Киеве продлил содержание под стражей подозреваемой Юлии Кузьменко.

Ранее мы писали, что в конце апреля у Кузьменко был проведен обыск, по итогам которого правоохранители изъяли несколько сим-карт и карабин.