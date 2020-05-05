Украинский боксер Александр Усик готов к бою с британцем Дереком Чисорой, который может пройти в июле этого года. Его спарринг-партнером перед принципиальным поединком может стать чемпион мира Владимир Кличко.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказал сам Кличко изданию Mixsport.

"Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чиросой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - сказал Кличко.

Напомним, что бой Усика с Чисорой должен был состояться в мае на лондонской арене О2. Но из-за пандемии коронавируса весь мировой спорт ушел на карантин.

Как ранее писала "Страна", боксер и депутат государственной думы России Николай Валуев рассказал, что перестал общаться с мэром Киева, братом Владимира, Виталием Кличко.