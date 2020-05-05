Во Франции каждая десятая пара собирается взять перерыв в отношениях после завершения карантина. Еще 4% опрошенных решили развестись.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования института Ifop, сообщает Le Parisien.

Отметим, что 60% респондентов заявили, что совместное пребывание на карантине практически никак не отразилось на их отношениях. 30% респондентов заявили, что карантин помог им сблизиться. А 10% назвали этот опыт "утруждающим" или "катастрофичным".

Напомним, сегодня премьер Франции объявил о выходе страны из карантина. Ранее во Франции зафиксировали минимальную смертность от коронавируса за 5 недель.

Как мы писали, украинцы во время карантина втрое чаще женились, нежели разводились. При этом исследование показало, что у 8% украинцев стало больше секса на карантине, у 17% - меньше.