Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, чтобы решить проблемы с "зеленым" тарифом.

Об этом говорится на сайте НКРЭКП.

В сообщении говорится, что регулятор разработал два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии.

Согласно первому шагу, в Украине могут повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. Таким образом удастся получить дополнительно 12 млрд гривен в год.

В течение двух-пяти лет НКРЭКП предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, при этом обеспечить помощью уязвимую категорию потребителей. Это позволит собрать с потребителей более 38 млрд гривен в год.

Также по информации НКРЭКП, регулятор рассматривает возможность введения временного запрета на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов возобновляемой энергетики в Украине до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за ограничение без компенсаций 20% их производства.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что почему "выключают" украинские АЭС и что будет с тарифами на электроэнергию.

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