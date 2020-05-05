Украинские заробитчане будут доставлены из Киева во Франкфурт (аэропорт Хан) самолетом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во вторник, 5 мая. Это будет уже третий специальный пассажирской рейс для перевозки украинских граждан за границу на работу по трудовым контрактам. Об этом сообщается на сайте МАУ.

Уточняется, что программа перевозок украинцев по трудовым контрактам работает благодаря сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - говорится в сообщении.

В настоящее время МАУ получила заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД рассказали сколько украинских заробитчан ждут на работу в Австрии и Финляндии.

Также мы сообщали, что по данным НБУ, в 2020 году заробитчане переведут в Украину на 2 млрд долларов меньше, чем обычно.