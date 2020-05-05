Решение Печерского районного суда Киева от 4 мая о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник.

Кроме того, прокуратура будет обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia, т.е. заочно).

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.

В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения, говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник Печерский районный суд города Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

Спустя несколько лет департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины начал досудебное расследование о конституционном перевороте в Украине в 2010 году. 1 сентября 2017 года бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу было сообщено о подозрении в этом производстве в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК.

6 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Януковичу и Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Как сообщалось, Януковича снова вызвали на допрос в ГБР, но уже на 13 мая.