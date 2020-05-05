В Хмельницком с 1 мая разрешили работу кофейных киосков и продуктовых рынков. Городская власть считает, что правильно было бы открывать парки, скверы, магазины и летние площадки с учетом всех санитарных норм.

Об этом мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал "Стране".

По словам Симчишина, в городе ждут новое постановления Кабмина о работе летних террас и только после него их будут открывать.

“С первого мая мы разрешили работу кофейных киосков, продуктовых рынков. Мы, как законопослушные люди, будем исполнять постановление Кабмина. Но мы пока не видели нового постановления о работе летних террас. Уже были случаи, когда, например, в четверг разрешали работу строительным магазинам, и предприниматели закупали товар, а в пятницу Кабмин отменял решение словами: “Извините, имели в виду строительные работы, а не магазины”. Поэтому мы дождемся завтрашнего постановления", - сказал мэр.

Также Симчишин просит открыть открывать парки, скверы, магазины и летние площадки, так как в городе наблюдается положительная статистка по коронавирусу.

"Если нам предоставят возможность самим решать, что открывать, то мы будем определяться. Мы уже десять дней просим об этом, потому что в Хмельницком по состоянию на 15:00 – лишь четверо больных, двое в больнице, а двое лечатся амбулаторно. Сегодня мы ожидаем, что один человек выздоровеет и останется трое заболевших. Глядя на такую статистику, правильно было бы открывать парки, скверы, магазины и летние площадки. Конечно, с учетом соблюдения всех санитарных норм. Надеюсь, что с 12 мая все это снова будет работать", - добавил мэр.

Он рассказал, что автотранспорт в Хмельницком работает только по спецмаршрутам для отдаленных районов.

"Что касается транспорта, то у нас работают троллейбусы, как и всегда, только с одним ограничением: с 6 утра до 10 утра и с 16:00 до 19:00 троллейбусы работают по спецпропускам. Автотранспорт у нас не работает, есть только спецмаршруты для отдаленных районов города, где нет троллейбусных линий, и то, только по спецпропускам", - отметил Симчишин.

По его словам, сейчас в городе открыт вопрос об оздоровлении детей в летних лагерях - родители беспокоятся, что дети в этом году не смогут оздоровиться.

"У нас сейчас больной вопрос – оздоровление детей в летних лагерях. Родители разрывают телефоны с вопросами – что будет с детьми летом? У нас все готово к приему детей, но пока у нас нет ответа на вопрос, будут ли работать детские оздоровительные пансионаты. Мы понимаем, что если дети летом не оздоровятся, то у них будет ослаблен иммунитет, а осенью прогнозируют вторую волну пандемии Covid-19. Понимаю, что есть риск массового скопления людей, но ребенок должен раз в год оздоровиться. Они и так два месяца сидели дома, а со слабым иммунитетом будем иметь вероятность не только второй волны, но и третьей", - подытожил Симчишин.

Напомним, на заседании 4 мая Кабмин официально продлил карантин до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го.

Также мы писали, что Минздрав заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом отменит смягчение карантина.