Запуск рекламы в мае, первые гости - в июне. Власти Львова показали план возобновления туризма в городе
Власти Львова в ближайшее время рассмотрят план по восстановлению туризма, который был поставлен на паузу в связи с с введением карантина в Украине из-за пандемии коронавируса.
Об этом во вторник, 5 мая, информирует заместитель львовского городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.
"Для Львова - туризм это в первую очередь о рабочих местах и налоги в бюджет. Всего во Львове в пиковые туристические месяца задействовано 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетило 2,5 млн гостей. В среднем каждый гость находился около 3 дней и за время путешествия тратил до 400 долл - это средства, которые шли как прибыль в малый и средний бизнес", - заявил чиновник.
По его словам, в прошлом году от туристического сбора в бюджет города пополнился на 10 млн гривен, а от уплаты подоходного налога (НДФЛ) - на 198 млн грн.
Москаленко представил план выхода из карантина для индустрии туризма Львова:
Этап 1. Май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
- Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания)
- Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая дильнисть, проведение событий)
- Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи)
- Запуск рекламный пакетов - для посетителей Львова
Этап 2. Июнь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)
- Восстановление планового туризма
- С точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика
- С точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.
- Запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения
- Запуск организованной экскурсионной дильности
- Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола)
Этап 3. Июль - август (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)
- Постепенное открытие международного авиасообщения во Львов
- Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры)
- Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренц от конфренц-бюро)
Этап 4. Сентябрь - октябрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)
- Возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей
- Развитие возможности групповых организованных путешествий
Этап 5. Ноябрь - декабрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)
- Развитие группового организованного туризма
- Соблюдение новых протоколов и новых стандартов - станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений
- Восстановление международного туризма
По словам чиновника, уже в эту пятницу горсовет проведет Zoom-конференцию, на которой управленцы сообщат детали программы выхода из карантина.
Скриншот: Андрей Москаленко в Фейсбук
Напомним, что по словам экспертов, карантин подорвет не только отрасль туризма, но и экономику в целом.
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