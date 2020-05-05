Власти Львова в ближайшее время рассмотрят план по восстановлению туризма, который был поставлен на паузу в связи с с введением карантина в Украине из-за пандемии коронавируса.

Об этом во вторник, 5 мая, информирует заместитель львовского городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

"Для Львова - туризм это в первую очередь о рабочих местах и ​​налоги в бюджет. Всего во Львове в пиковые туристические месяца задействовано 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетило 2,5 млн гостей. В среднем каждый гость находился около 3 дней и за время путешествия тратил до 400 долл - это средства, которые шли как прибыль в малый и средний бизнес", - заявил чиновник.

По его словам, в прошлом году от туристического сбора в бюджет города пополнился на 10 млн гривен, а от уплаты подоходного налога (НДФЛ) - на 198 млн грн.

Москаленко представил план выхода из карантина для индустрии туризма Львова:

Этап 1. Май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания)

Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая дильнисть, проведение событий)

Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи)

Запуск рекламный пакетов - для посетителей Львова

Этап 2. Июнь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)

Восстановление планового туризма

С точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика

С точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.

Запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения

Запуск организованной экскурсионной дильности

Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола)

Этап 3. Июль - август (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)

Постепенное открытие международного авиасообщения во Львов

Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры)

Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренц от конфренц-бюро)

Этап 4. Сентябрь - октябрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)

Возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей

Развитие возможности групповых организованных путешествий

Этап 5. Ноябрь - декабрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов)

Развитие группового организованного туризма

Соблюдение новых протоколов и новых стандартов - станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений

Восстановление международного туризма

По словам чиновника, уже в эту пятницу горсовет проведет Zoom-конференцию, на которой управленцы сообщат детали программы выхода из карантина.

Скриншот: Андрей Москаленко в Фейсбук

Напомним, что по словам экспертов, карантин подорвет не только отрасль туризма, но и экономику в целом.

Ранее мы писали, что в Тернополе активисты устроили символические похороны туристического сезона, который сорвался из-за вспышки коронавируса в Украине.