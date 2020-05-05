В муниципалитете Киева решили провести полный цикл социализации бездомных, хотя сами они предпочитают жить на улице.

Об этом изданию "Заборона" сообщил директор департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.

"В городе налажена целая система, которая позволяет бездомным устроить личную жизнь и приносить пользу обществу. Но многим лучше ничего не делать и жить на улице", – говорит он.

Как отмечается, в Киеве есть только одно место, где бездомные могут переночевать – это Дом социальной заботы неподалеку от аэропорта "Киев". За десять гривен там можно поспать и принять душ - но только, если есть справки о состоянии здоровья и документы, которые удостоверяют личность.

Также центр предназначен для 150 человек, в то время как в Киеве насчитывают пять тысяч только тех, кто зарегистрирован в центре учета. Согласно оценкам волонтеров, на самом деле киевских бездомных – минимум 20 тысяч.

Светлый отмечает, что кроме этого муниципального приюта существует еще один центр для бездомных, в 60 километрах от Киева. Чиновник уверяет, что это "фактически комфортный санаторий".

Волонтер Юрий Лифансе отрицает – этот центр создали преимущественно для людей с инвалидностью и пожилых людей. А о социализации в 60 километрах от Киева точно не может идти речь.

Директор соцдепартамента считает, что общественные организации "развращают" бездомных. А также предостерегает, что во время карантина волонтеров могут привлечь к ответственности, потому что те раздают еду в парках и скверах.

"Я даже ссорюсь с ними. Они их закармливают, одевают, дают им приют. Я говорю – зачем? Их же будет становиться больше. Нам надо, чтобы организации не развращали бездомных. Пусть идут работать", – говорит чиновник.

"Они должны чувствовать нужду. Надо, чтобы они не привыкали к комфорту", – добавляет он.

Зато волонтеры уверяют, что во время карантина бездомные имеют гораздо меньше возможностей прокормиться. Также люди потеряли доступ к воде и общественным уборным, которые закрылись. Более того, из-за ограничения передвижения и потери работы новые люди оказываются на улице.

Лифансе говорит, что за более чем 20 лет волонтерства еще не видел такого количества людей, которые впервые оказались на улице, потому что не смогли оплатить койко-место в хостеле. Среди таких – молодые мужчины, которые работали на стройках и остались без работы из-за карантина.

Напомним, под Киевом задержали бездомного гражданина России, который грозился взорвать село Вишенки.

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