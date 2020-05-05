В Украине, где с начала карантина зарегистрировали 166 тысяч новых безработных, за время действия ограничений выплатили 2,3 млрд грн пособий по безработице. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом в ходе брифинга 5 мая сообщила и.о. главы Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, видео обнародовано на Facebook-странице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"На период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировано новых 166 тысяч безработных. Лидерами по областям являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская. С начала карантина уже предоставлена помощь по безработице в размере почти 2,3 миллиарда гривен. Это приблизительно на 40% больше, чем помощь в прошлом году", - сказала Жовтяк.

Жовтяк о выплатах безработным - с 13:24

Напомним, в конце апреля Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице.

Также мы писали, что из-за карантина в Украине без работы осталось почти 300 тысяч ФОПов.

Кроме того, сообщалось, что, по прогнозам НБУ, каждый восьмой украинец вскоре станет безработным.