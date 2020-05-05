Единичные случаи коронавируса могли быть в Швеции еще в ноябре 2019 года. Такую вероятность на исключает государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщает SVT.

Швеция сообщила о своем первом случае коронавируса в январе прошлого года. Положительный результат теста был выявлен у 20-летней девушки, которая вернулась из поездки в Ухань.

Не исключено, что она была далеко не первой инфицированной вирусом в Швеции.

"Я думаю, что вы можете найти частные случаи среди путешественников из Уханя, которые были там в ноябре-декабре прошлого года. Это совсем не удивительно, а очень естественно", - сказал Андерс Тегнелл.

Отдельно эпидемиолог отметил, что вероятные случаи коронавируса в то время ничего не меняют сегодня. Когда его спросили, могли ли эти случаи повлиять на распространение инфекции в Швеции, он ответил отрицательно.

А представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер считает, что в ноябре 2019 года заражения коронавирусом начались в разных уголках мира, передает Reuters.

В частности, сегодня стало известно, что в одной из французских больниц в декабре 2019 года лечился пациент с пневмонией. Повторный анализ его биоматериалов показал, что мужчина был болен коронавирусом. Пациентом оказался 43-летний житель города Бобиньи, на севере Франции. За границу он не путешествовал, но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.

Таким образом, первое заражение во Франции произошло почти за месяц до того, как власти объявили о первых случаях коронавируса в стране.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер назвал "не удивительным" декабрьский случай COVID-19 во французской больнице.

"Вполне возможно, что есть более ранние случаи", - заявил Линдмайер и призвал другие страны проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года. По его мнению, это даст миру "новую и более ясную картину" вспышки.

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