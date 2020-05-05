В морском торговом порту "Южный" в Одесской области пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина.

Об этом сообщают на сайте Госпогранслужбы.

Сообщается, что стоимость изъятого кокаина составляет более 200 млг гривен.

"Вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъятого элитного наркотика на "черном рынке" - более 200 млн грн. По данному факту проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Наркотик был помещен в тайники, оборудованные с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Он был расфасован в 45 брикетах, которые обернуты в свинцовые упаковки для снижения вероятности обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак.

Кроме того, каждый пакет кокаина было оформлен изображением миньона.

"Следует отметить, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту выявили более 30 кг кокаина в контейнере, прибывшем из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия", - рассказали в Госпогранслужбе.

Ранее мы писали, в Киеве профессор устроил нарколабораторию по производству амфетамина. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство накркотика, который продавался через интернет.

Также сообщали, СБУ накрыла нарколабораторию, организованную командирами спасателей в Хмельницкой области.