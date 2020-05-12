Подбираем лучший вариант

Высшее образование США считается одним из самых престижных, такие дипломы признаются во всем мире. Однако для иностранцев путь от вступления до получения диплома может быть утомительным и очень дорогим. Финансовая сторона вопроса является одной из важнейших для Украинской. Даже самые курсы и экзамены SAT, TOEFL, IELTS, подготовка документов и визы - уже это отнимает множество средств. Мы расскажем, где и какие скидки на обучение искать. Речь идет о грантах, стипендиях и программы в США.

Программы с частичным и полным покрытием расходов

Популярный тип программы - "Need-bases scholarships", для тех, кто нуждается в финансовой помощи. По таким программам являются студенты почти в каждом американском вузе. Однако они должны предоставить реальные доказательства своего тяжелого финансового положения и мотивации учения. Обычно это программы для очень необеспеченных абитуриентов, которые не имеют возможности даже оформить кредит.

Global UGRAD - международная система обмена студентами от американского Госдепартамента. Доступна только бакалаврам, длится один год и не дает научной степени. Помощь покрывает дорогу в обе стороны, визу, обучение и медстраховку. Это хороший опыт пребывания в другой стране, возможность получить новые знания и отнести этот год в свой план обучения. Последнее следует уточнить в своем университете.

Theel Fellowship - "программа Тиля", помогает в обучении креативных предпринимателей. США ежегодно принимает 20-30 таких студентов. Они получают около 100 000 долларов в реализации идеи, переезжают в Сан-Франциско. Для участия нужно быть моложе 23 лет, обладать высоким уровнем английского и представить инновационные идеи.

Реалистичный вариант - участие в Международной программе военной подготовки и обучения (IMET). В рамках программа предусмотрен культурный студенческий обмен между странами и их военными учреждениями.

Как получить грант на образование в США?

Полное или частичное покрытие расходов на обучение дают гранты. Они даются для оплаты за университет и / или жилье, могут быть в виде стипендий или действовать в рамках программ.

Light Work - грант для перспективных художников. Ежегодно 12-15 студентов финансируются для участия в проектах Artist-in-Resident. Если нужна помощь с написанием мотивационного письма, с этим и другими текстами поможет сервис ewriters.pro.

При колледже Джорджа Мейсона почти ежегодно запускается новый грант для исследования и развития тех или иных отраслей знаний. Уже были программы для журналистов, писателей, специалистов сферы СМИ. Надо перейти на сайт ВУЗа и поинтересоваться, что будет в этом и следующем году.

Грант Йельского университета - только для тех, кто имеет высокий уровень английского, уже достиг успеха в карьере и наделен лидерскими качествами. Стипендия в размере около 32 000 долларов дается для обучения по направлениям искусство и культура, СМИ, бизнес. Обычно ее получают иностранцы, которые не проживали в США и работают в выбранной сфере от пяти лет.

Популярная программа Фулбрайта

Fullbright действует с в 1946 году, известна тем, что финансировала будущих нобелевских лауреатов. Это масштабный проект, который ежегодно помогает 8000 людей. Претендовать на грант могут студенты, аспиранты, специалисты и ученые. Важным минусом является то, что выпускники, которые воспользовались этой программой, имеют только туристическую визу и не могут остаться в США.

Итак, получить гранты или стипендии, принять участие в специальной программе - вполне реально. Важно найти свое направление. Прежде всего, следует обратиться с этим вопросом в избранное колледжа или университета.