Принцесса Диана, чей сын недавно лишился королевских привелегий, пыталась покончить с собой четыре раза, испытывала проблемы с психикой и страдала расстройством питания.

Об этих ранее неизвестных фактах из жизни умершей жены принца Чарльза пойдет речь в новом документальном фильме на Netflix "Быть мной: Диана", передает издание The Sun.

Сообщается, в фильме будет показана жизнь Дианы со времен сложного детства до брака с сыном королевы Елизаветы II. Картина была основана на недоступных ранее кадрах выходов принцессы и интервью ее близких.

По информации издания, все члены британской монархии и ее семья Спенсер-Черчилль уже выступили против экранизации жизни принцессы.

"Уильям и Гарри будут очень расстроены и обозлены. Для Гарри это особенно неприятно, поскольку он работал с Netflix", - отмечают источники.

По словам представителей компании DSP, которая занималась созданием картины, этот фильм – не шоу на заказ, а информация, которую использовали создатели, является общедоступной.

Напомним, что Диана с 1981 по 1996 год являлась супругой наследника британского престола принца Чарльза. Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма, когда автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости врезался в одну из опор.

Ранее мы писали, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые разорвали отношения с королевской семьей и отказались от всех привилегий, положенных по статусу, готовятся выпустить сенсационную книгу об их жизни при дворе.

Как недавно сообщала "Страна", 71-летний принц Чарльз, который был болен коронавирусной инфекцией нового типа, быстро вылечился и вышел из режима самоизоляции.