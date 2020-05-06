Пока в мире отмечают первые успехи в сдерживании распространения коронавируса и потихоньку начинают снимать карантинные ограничения, медики и аналитики предупреждают, что мир может накрыть вторая волна пандемии.

По прогнозам она может начаться уже в ноябре-декабре этого года. При этом одни считают, что она будет более мягкой, ведь уже есть определенный опыт, другие - что ситуация будет намного хуже, чем в начале года, поскольку подключится еще и грипп.

То есть тот карантин может быть дольше, чем нынешний - сейчас в Европе основной удар "короны" пришелся на начало весны. При неблагоприятном сценарии второй карантин может затянуться на несколько месяцев.

При этом самые оптимистические прогнозы по изготовлению вакцины - середина зимы. То есть мир может ждать еще два-три месяца пандемии.

Собрали прогнозы, когда ждать очередной всплеска коронавируса в Украине и в мире.

Когда ждут второго пика в Украине

В Украине второй пик распространения коронавируса прогнозируют на конец осени.

Об этом на закрытой встрече с журналистами упомянул замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он собрал представителей нескольких СМИ 4 мая, чтобы пояснить ситуацию с "гуманитарными грузами из Китая", вокруг которых вспыхнул скандал.

Власти ожидают новую вспышку в конце ноября - в начале декабря. В Офисе президента при этом отметили, что если бы в Украине вовремя не ввели карантин, то сейчас было бы уже 250 тысяч заболевших.

Вторую волну пандемии также прогнозируют исследователи Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при Киевском политехническом институте. По их расчетам, основанным на методологии Форсайта, вторая волна пандемии, может произойти в Украине в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

"Медленное угасание пандемии коронавируса может происходить в течение самой теплой поры года в Украине, с конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшения работы системы здравоохранения, повышения социальной ответственности и сознания населения. В течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии" - говорится на сайте КПИ.

Что касается прогнозов на ближайшее время, то ученые КПИ сообщили, что вероятно продолжится так называемое состояние плато с отдельными всплесками. До конца мая наиболее вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером, что объясняется худшим соблюдением режима карантина, чем в Европе, низким процентом проведенных тестов и одним из самых высоких в Европе процентом инфицированных врачей (19,1% от общего количества больных). Пик пандемии ожидают в течение третьей декады мая.

При этом ранее в КПИ прогнозировали, что на начало мая в Киеве будет около 4 500 случаев инфицирования (по состоянию на 5 мая их 1583 - Ред.), а в зоне риска могут оказаться около 35% населения города.

О второй волне коронавируса этой зимой рассказывал и украинский эпидемиолог Владимир Курпита.

"По мнению ученых, во время первой волны, может переболеть только 5% населения. В Украине эта цифра составляет 1,8 миллиона человек. Летом, скорее всего, передача вируса не исчезнет, мы будем продолжать регистрировать единичные случаи, а осенью, когда мы начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет, что и будет началом второй волны", - рассказал он в программе "Ранок з Україною".

Вторая волна коронавируса в мире

В мире также ожидается вторая волна Covid-19. О неизбежности этого заявляли в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну" - заявляла представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Китайские ученые также ожидают вторую волну пандемии в ноябре 2020 года. Правда, по их мнению, она не будет такой сильной, как первая. Об этом сообщал директор инфекционного отделения больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Веньхун.

По его словам, пандемия до лета не закончится, но ослабнет. Для закрепления результатов в сдерживании коронавируса нужно будет поддерживать достижения в борьбе с эпидемиями.

"Компании, которые возобновили свою деятельность, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции их работниками. Люди должны носить маски в общественных местах, и часто мыть руки. Во время еды люди должны избегать совместного использования блюд", - пояснил специалист из Китая.

Прогнозируют вторую волну и в США, правда, там считают, что она будет более жесткой, чем первая. Об этом говорил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - заявил он в интервью The Washington Post. Он добавил, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа, а это значит еще большую нагрузку на систему здравоохранения.

Как подготовиться к "короне" на второй волне

К моменту, когда пойдет вторая волна заболевания, человечество уже получит определенный опыт жизни в условиях эпидемии.

Это значит, что систему противоэпидемических мероприятий будет проще внедрить снова. Наверняка заполнятся пробелы с нехватой медоборудования и масок.

С оглядкой на опыт нынешнего карантина и рекомендации медиков, можно выделить ряд пунктов: