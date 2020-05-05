После уменьшения объемов производства электроэнергии энергоблоками украинских АЭС Минэнерго поручило руководству "Энергоатома" обновить план закупок ядерного топлива и изучить возможность майнинга криптовалют.

Соответствующее поручения Министерства энергетики и защита окружающей среды, адресованное директору развития ядерной энергетики и атомной промышленности ГП "НАЭК "Энергоатом" в Facebook опубликовал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

В частности, в документе идет речь о том, что на "Энергоатоме" до 8 мая должны проработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной на АЭС.

Фото: Facebook/ Geo Leros

Напомним, "Страна" писала о том, что в ночь на 30 апреля мощность украинских АЭС в ночь на четверг упала вполовину, так как от сети был отключен атомный блок номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.