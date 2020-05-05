Полиция избила шеф-редактора издания delo.ua Денсиа Ялухина после того, как прибыла на его же вызов.

Об инциденте, который не связан с его журналистской деятельностью, он сообщил в Facebook 4 мая.

Как он сообщил конфликт связан со спором с его бывшей женой о возможности видеться с ребенком. По словам Ялухина, суд признал его право на свидания, но экс-жена продолжает препятствовать этому.

Как отметил журналист, ранее он неоднократно вызывал полицию, и обычно они приезжали, но не вмешивались в происходящее. Но 2 мая, по словам Ялухина, двое полицейских завалили его на пол, избили, одели наручники и доставили в участок. "Два молодых полицейских, Рудый и Небелюк, упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых. Я же не сопротивлялся", - отметил журналист.

По словам Ялухина, полиция задержала его из-за неподчинения приказам. Как рассказал журналист, перед избиением он находился на лестничной клетке и просто позвал дочь через открытую дверь.

"Я всегда был противником журналистским привилегий, закон должен одинаково защищать каждого вне зависимости от профессии и защищать хорошо. О том что я журналист им сказала бывшая жена и градус их агрессии резко повысился. При этом они приговаривали, что сейчас не 15-й год", - сказал Ялухин.

По его словам, в участке полицейские периодически выключали камеры, не давали возможности вызвать адвоката и отказались снять с него наручники. Но он все равно якобы записал их разговор. Через три часа его отпустили. При этом у него диагностировали сотрясение мозга.

"Я не хочу решать через прессу свои семейные проблемы, но нельзя позволить полицейским безнаказанно бить людей. Ты же перед ними просто беспомощен – тебя избивают взрослые вооруженные люди, а ты не можешь никак ответить", - написал журналист и добавил, что будет добиваться наказания для правоохранителей.

Сегодня он выложил новый пост, в котором рассказал о подробностях вчерашнего инцидента. Так, он уточнил, что был задержан и избит за то, что позвал свою дочь, хотя полиция приказала ему этого не делать.

По его словам, его бывшая жена Яна Довгань несколько лет препятствует ему в общении с дочерью Соней. "Все попытки достигнуть компромисса за более чем четыре года ею были отвергнуты. Я неоднократно предлагал медиацию, и до судов и после. Последний раз мне предложила организовать медиацию сотрудница ювенальной превенции 30 апреля, на что я снова согласился. Но, пока, ответа нет", - пишет журналист.

Кроме того, за эти годы он неоднократно принимал попытки договорится с супругой, а также обращался в органы опеки и суд. Однако решения, которые принимались в его пользу, все равно не выполнялись.

"Я добился возбуждения исполнительных производств из-за неисполнения решения суда. Мать ребенка наплевала и на них. Не выполнила ни единого требования госисполнителей. В конце концов, было возбуждено уголовное производство в отношении матери по ст. 382 УК (Неисполнение решения суда). Но Яна и в ус не дует. Ее никто не вяжет, не задерживает, в наручники не заковывает", - сообщает Ялухин, отмечая, что десятки заявлений об уголовном преступлении (о неисполнении решения суда), поданных им и его родителями, были попросту проигнорированы полицией.

"Даже когда несколько лет назад она умудрилась откусить мне кусок уха, за то, что я посмел взять родную дочь на руки и укачивать, ее отпустили с миром. Уголовное дело было для проформы возбуждено и похоронено. Ухо удалось спасти. Каких-то 10 дней под капельницами, и слава богу". - пишет он.

По его словам, полиция покрывает преступные действия матери и не предпринимают никаких действий.

"Меня же, отца, они очевидно воспринимают, как нарушителя. Нарушителя их спокойствия, как минимум. И всячески противодействуют мне. Заставляют меня часами ожидать, когда я подаю заявления, когда я звоню, когда я пытаюсь получить ответы по своим заявлениям, нагло хоронят их и хоронят уголовные производства, где я числюсь потерпевшим. А когда у них лопнуло терпение – они просто решили меня прессануть", - отмечает журналист.

Напомним, в годовщину нападения на журналиста Комарова НСЖУ требует от МВД отчета по расследованию его убийства.

Также мы писали, что полиция утверждает, что журналист из Харькова инсценировал собственное ограбление ради лайков в Facebook.