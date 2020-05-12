Онлайн-обучение в университетах Лиги плюща

Сейчас, когда ситуация с пандемией еще не решена, трудно планировать поступление в зарубежный вуз. Однако и не надо куда-то ехать, чтобы получить сертификат мирового уровня. Можно получить качественные знания, сэкономить время и деньги, в этом поможет полная программа. Она доступна не только выпускникам школ, а и студентам, а также уже специалистам в своей области. Речь идет о курсах известных университетов США, входящих в неформальной сообщества под названием "Лига плюща".

Восьмерка престижных вузов

Итак, университеты, входящие в эту известную организацию: Йельский, Брауновский, Гарвардский, Корнельский, Колумбийский, Принстонский, Пенсильванский. В списке значится и Дартмутский колледж. Это старые высшие учебные заведения, почти все сформированные к войне за независимость США. Название организации происходит от густо поросшего плюща, который покрывает стены университетов. Учиться в любом из них очень престижно и, на самом деле, дорого. Однако можно значительно сэкономить, если это делать онлайн. А потратиться минимально поможет прохождения только отдельных предметных модулей. При этом, платить придется только, если хотите получить сертификат о завершении курсов.

Курсы по программированию и компьютерных наук

Пандемия показала, что онлайн-профессии стали максимально популярными и такая тенденция может сохраниться. Понятно, что сфера IT теперь надежно закрепилась в ТОП-позиции, специалисты могут работать удаленно и иметь хорошие деньги. Все желающие пройти курсы от университетов США могут это сделать за небольшие деньги. Рассмотрим доступные программы от нескольких вузов.

Гарвардский университет:

"Основы программирования и компьютерных наук", занимает 2,5 месяца. Самый известный онлайн-курс этого университета, хорошо подходит новичкам и всех желающих, дает базовый уровень.

"Введение в разработку игр", длится три месяца. Курс поможет узнать о разработке 2D и 3D-игр, включая дизайном. К концу модуля студент научится создавать собственную игру.

"Веб-программирование с использованием Python и JavaScript", длится 3 месяца. Программа поможет научиться разрабатывать и реализовывать веб-приложения. Доступные Python, JavaScript и SQL с фреймворками Flask, Django, Bootstrap.

Колумбийский университет:

"Искусственный интеллект", три месяца. Курс поможет понять интеллектуальные компьютерные системы, их строение и участие искусственного интеллекта в решении различных задач

"Анимация и CGI-графика", три месяца. Студент научится создавать реалистичные анимации и поймет подход к искусству анимации с точки зрения физики.

"Данные, модели и решения в бизнес-аналитике", три месяца. Можно изучить главные инструменты и методы использования данных, чтобы принимать деловые решения в неопределенных условиях. Очень актуальные знания, надо заметить.

Пенсильванський университет:

"Web-программирования с помощью JavaScript", один месяц. Это обучение по созданию веб-страниц с HTML и CSS, изучение инструментов Bootstrap, библиотек jQuery, React.js и D3.js.

"криптовалюта и блокчейн": Введение в цифровые валюты, один месяц. Обучение по инвестированию в криптовалюта, понимание стратегий, планов, построения прогнозов.

"Аналитика человека", один месяц. Новый курс и принципиально новое направление, которое строится на основе анализа данных. Это поможет принимать решения в бизнесе на основе новых знаний и подходов.

Итак, вы можете проходить курсы одновременно с дистанционным обучением в университете или удаленной работой. Эти программы бесплатны, если не нужен диплом, можно пройти хоть все курсы. Если не успевать, например, с написанием различных текстов по обучению, то поможет ресурс grademiners.com. Правильное управление временем поможет достичь поставленных результатов.