Вооруженные арматурой и ножами сторонники ПЦУ вечером 4 мая в селе Задубровка (Черновицкая область) пытались захватить храм Святого Михаила Украинской православной церкви.

Как сообщается на сайте ГУНП Черновицкой области, в результате столкновений двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Уточняется, что правоохранители установили личности причастных к драке. Полицейские составили на них протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Сотрудники роты полиции особого назначения и Заставновского отделения полиции продолжают круглосуточно охранять храм.

Как сообщил блогер Александр Вознесенский изложил хронологию событий на своей странице в соцсети.

"Около 22 часов порядка 30-40 человек в балаклавах подъехали к храму, взяв с собой болгарку и начали попытку сломать дверь в храме. У прибывших с собой были ножи и арматура. Когда это не получилось реализовать, они начали пытаться сквозь щель пускать в храм слезоточивый газ, рассчитывая что верующие УПЦ вынуждены будут открыть дверь", - пишет Вознесенский.

По его данным, через минут 20 после начала инцидента на место ЧП приехал наряд полиции.

"Двое людей в форме пытались урегулировать ситуацию, но сами попали под удар рейдеров. Только когда стали прибывать все новые и новые наряды правоохранителей, нападавшие стали "сворачивать активность". В частности, они спокойно вынесли болгарку и генератор за пределы храмовой территории. Полиция это видела, однако почему-то не остановила и задержала правонарушителей", - говорится в сообщении.

Также блогер уточнил, что перед тем, как идти на захват храма клирик ПЦУ Назарий Гагалюк опубликовал в соцсети провокационный пост.

"Перед тем как идти на захват храма в Задубровке клирик СЦУ Назарий Гагалюк опубликовал у себя запись о том, что бандеровцы убивают на своей земле. После этого вечером люди в балаклавах с арматурой и ножами напали на верующих УПЦ, пытаясь захватить храм, а Гагалюк имитируя поломку автомобиля пытался перекрыть дорогу к храму чтобы туда не доехала полиция и верующие", - написал Вознесенский.

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