Директор больницы в Сумской области объявил голодовку из-за нехватки финансирования медучереждения в разгар эпидемии коронавируса в Украине.

Руководитель Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко записал видеообращение, на котором рассказал о проблемах в его учереждении.

"На сегодняшний день, мы столкнулись с проблемой: Глуховская больница не может заключить соглашение с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - Ред.) на финансирование в полном объеме нашего заведения. Поэтому не хватает денег на зарплату медработникам. За полтора последних месяца я сделай все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Она продлится до тех пор, пока коллектив не получит заработную плату", - заявил директор больницы.

По словам Анатолия, недофинансирование больницы связано с недочетами в статистике о количестве людей, которых проконсультировали, пролечили и которым сделали операции больнице за 2018 год. Неверные данные были отправлены в НСЗУ.

"Эти все статистические данные почему-то пошли в НСЗУ не за полный год, а за квартал. Глуховская больница неоднократно сообщала НСЗУ об ошибке в статистике, но до сих пор ее никто не исправил. Поэтому больница получила средства от НСЗУ не в полном объеме, а лишь на три месяца в сумме 867 тысяч гривень", - отметил Анатолий.

Он также добавил, что в НСЗУ пообещали за 2-3 дня исправить ошибку. Тем не менее, директор пообещал продолжать голодовку до тех пор, пока деньги не поступят на счета больницы.

Видео: YouTube/ Телерадиокомпания Глухов

Напомним, что недавно главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей угрожают уголовным делом за якобы нецелевое использование средств, которые ушли на зарплату работникам медучреждения.

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