Власть приняла решение о смягчении карантина в Украине, не представляя, что будет дальше. Два месяца людей продержали на самоизоляции, в это время падали промышленность и сельское хозяйство, закрывался бизнес.

Между тем, ситуация с коронавирусом сейчас хуже чем 12 марта, когда было принято решение о переходе на "самоизоляцию".

Об заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Два месяца людей держали на самоизоляции, полиция ловила и штрафовала возле ботсадов и парков. Гражданам и предпринимателям грозили за нарушение карантина административными и уголовными делами. Люди сидели дома, а власть просто наблюдала, как падает промышленность и сельское хозяйство, как закрываются "чужие" кафе, парикмахерские и магазины, а "свои" продолжали работу. Когда терпение людей лопнуло и начались протесты – решили "смягчать" карантин. При этом совершенно не представляя, что будет дальше", - сказал Юрий Бойко.

По его мнению, за это время власть так и не представила технологию выхода страны из кризиса – ни эпидемиологического, ни экономического. Юрий Бойко напомнил, что на борьбу с эпидемией было выделено чуть больше миллиарда гривен. При этом в рамках изменений бюджета на 8 миллиардов гривен урезали жилищно-коммунальные субсидии людям, сократили субвенции для регионов и инвестиции в поддержку экономики.

"По итогам четырех месяцев в госбюджет поступило на 41,4 млрд гривен меньше, чем было запланировано. Зато власть успела продать землю, несколько раз поменять чиновников и плотно погрязнуть в коррупционных скандалах, связанных с теневыми схемами на миллиарды гривен на таможне и в фискальной службе. В СМИ каждый день появляется всё больше информации о мародерстве на средствах защиты, на ценах на "эвакуационные рейсы", которые в 3-10 раз превышают цены на регулярные авиарейсы, и многое другое", - сказал Юрий Бойко.

По его словам, сегодня ситуация хуже, чем когда власть принимала решение о введении карантина. На тот момент по Украине было около 50 заболевших, сейчас общее число лабораторно подтвержденных случаев составляет более 12 тысяч, 2 400 из заболевших – это медики.

"Прошло уже почти два месяца с момента, когда власть отправила страну на карантин из-за вирусной эпидемии. К сожалению, сейчас мы видим, что это время у страны было просто украдено. Теперь ситуация оказывается даже хуже чем 12 марта, когда было принято решение о переходе на "самоизоляцию", - заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, Оппоплатформа обжалует в Конституционном суде подписание президентом закона о продаже земли.