В Сумах коронавирусную инфекцию обнаружили у шести работников супермаркета.

Об этом во время брифинга, во вторник, 5 мая, сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк, видео обнародовано в Facebook.



По его словам, все заболевшие находятся дома, остальных работников этого магазина направили на самоизоляцию. Всего в супермаркете работает 71 человек.

У одной из продавщиц коронавирус был выявлен три дня назад, но тогда магазин на улице Петропавловской, 76 продолжил работу. Теперь болезнь обнаружили еще у пяти сотрудников.

Мацюк о случаях заболевания в супермаркете с 5:30

Напомним, в Сумах, где первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 25 марта, жителям города запретили выходить на улицу без крайней необходимости.



Ранее мы сообщали, что в Сумах умерла женщина, которую отказались принимать в больницу с высокой температурой. Полиция открыла уголовное дело из-за смерти 79-летней женщины.



