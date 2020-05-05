Проведение международного выставочного шоу Expo-2020 в Абу-Даби (ОАЭ) переносится на октябрь 2021 года.

Об этом заявили в Международном бюро выставок в понедельник, передает "Интерфакс".

Как отмечается, Expo-2020 Dubai должно было состояться с 20 октября 2020 года до 20 апреля 2021 года. Теперь организаторы выставки приняли решение по просьбе властей ОАЭ и участников международного перфоманса из-за пандемии коронавируса провести мероприятие с октября 2021 года по 21 марта 2022 года.

Ожидалось, что выставка привлечет около 11 млн посетителей.

World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.

Отметим, что это, пожалуй, последний значимый перенос сроков проведения международного форума на 2021 год. До этого были отложены сроки проведения крупных общеевропейских и мировых спортивных, в том числе футбольных, мероприятий, кинофестивалей, мировых концертных гастролей.

Ранее мы писали, что в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о датах проведения Олимпиады-2020 в Токио.