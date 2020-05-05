В Крыму зафиксировали первую смерть от Covid-19. Фото: РИА Новости

В аннексированном Крыму во вторник, 5 мая, скончалась больная коронавирусом пожилая женщина. Это стало первым летальным случаем Covid-19 на полуострове. Об этом сообщил "глава республики" Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, сообщает "Интерфакс".
 
По словам Аксенова, выводы медиков являются предварительными, поскольку у пациентки было много сопутствующих заболеваний. Поэтому ожидается еще официальное подтверждение причины смерти. 
 
Как добавила "вице-премьер республики" Елена Романовская, 69-летняя женщина поступила в больницу 30 апреля с пневмонией, при этом у нее имелись ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.
 
Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также мы сообщали, что глава аннексированного Крыма пожаловался на туристов, которые приехали несмотря на коронавирус.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.