В аннексированном Крыму во вторник, 5 мая, скончалась больная коронавирусом пожилая женщина. Это стало первым летальным случаем Covid-19 на полуострове. Об этом сообщил "глава республики" Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, сообщает "Интерфакс".



По словам Аксенова, выводы медиков являются предварительными, поскольку у пациентки было много сопутствующих заболеваний. Поэтому ожидается еще официальное подтверждение причины смерти.



Как добавила "вице-премьер республики" Елена Романовская, 69-летняя женщина поступила в больницу 30 апреля с пневмонией, при этом у нее имелись ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.



Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также мы сообщали, что глава аннексированного Крыма пожаловался на туристов, которые приехали несмотря на коронавирус.