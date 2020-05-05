В Киевской области гражданин России совершил несколько краж, после чего грозился подорвать многоэтажный дом. Преступника задержали полицейские, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом во вторник, 5 мая, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что вчера в селе Святопетровское Киевской области неизвестный силой отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. При этом одной из жертв ограбления он угрожал ножом. После совершения ряда двух грабежей и разбойного нападения, злоумышленник заперся в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взровать многоэтажку.

Спустя время, когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили, что преступник не идет с ними на контакт и вести переговоры отказывается. Поэтому его квартиру пришлось штурмовать спецназовцам, которым удалось задержать человека. Как позже выяснилось, злоумышленником оказался 38-летний гражданин Российской Федерации.

Также полиция провела обыск по месту задержания россиянина и нашла там один из похищенных мобильных телефонов и другие доказательства его преступления. В ходе осмотра дома следов взрывных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили.

Фото: Нацполиция Украины

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

"О задержании иностранца сообщено посольству Российской Федерации и МИД Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", - добавили в полиции.

Скриншот: Полиция Киевской области в Facebook

Видео: YouTube/ Нацполиция

Напомним, что недавно на Закарпатье криминальный авторитет армянского происхождения планировал взять под опеку местных преступников, чтобы вместе контролировать регион. 55-летнего мужчину с уголовной репутацией задержали полицейские.

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