Несмотря на решение Кабмина о смягчении карантина в Украине с 11 мая, в некоторых регионах страны ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Так, например, в Черновцах три городских больницы, переоснащенные для пациентов с Covid-19, заполнены больными.

Городская власть надеется, что в регионе снятие ограничений будет проходить не так, как в других областях (т.н. "адаптивный сценарий"). При этом пока что неясно, кто будет принимать соответствующие решения.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"У нас вообще сейчас ничего не решается по карантину. Мы еще не видели постановление Кабмина. Я хочу посмотреть текст и как в нем будет прописано то, о чем говорил министр здравоохранения – об адаптивном карантине. Прозвучало, что в Черновицкой области с послаблением карантина будет как-то по-другому. Но кто будет принимать решение – местное самоуправление, областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, областная госадминистрация, – неизвестно", - рассказал Каспрук.

По его словам, вчера. 4 мая, глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук уже заявил, что пригородное и междугороднее транспортное сообщение в рамках региона до 22 мая не будет восстановлено, и область не откроется для въезда-выезда.

"Поэтому пока не готов сказать, как мы будем в Черновцах снимать карантин. Надеюсь, что нас пригласят на заседание областной комиссии, я услышу их видение. Мое мнение – к тому послаблению, которое прописано в постановлении Кабмина, Черновцы не готовы", - сказал мэр Каспрук.

Он заявил, что ситуация в городе, к сожалению, тяжелая. Так, три городских больницы, переоснащенные под пациентов с Covid-19, заполнены больными.

"Свободных коек нет. Поэтому по поводу открытия летних террас ресторанов, парков и парикмахерских еще будем думать, советоваться. Хотя парки у нас и так открыты. У нас только один парк, где мы физически смогли ограничить вход. А во все остальные парки люди ходят, их не штрафуют. Территория большая, ограды нет", - рассказал Алексей Каспрук.

По его словам, полиция сейчас практически не штрафует граждан, а ведет разъяснительную деятельность. При этом правоохранителей не хватит на всех тех людей, которые гуляют в парках и на улицах города.

"Вот я сейчас смотрю в окно и понимаю, что наш город, как, наверное, и вся страна, самораскарантинился. Куча людей, и многие без масок. Как на это повлиять – я уже не знаю. Мы уже два месяца говорим людям: "Сидите дома". А штрафы 17 тысяч никто накладывать не будет и платить тоже. Это же нереально. Ни один суд не обяжет бабушку заплатить такой штраф, если у нее пенсия всего 1 800 грн. Пока очень много неясностей с карантином. Мы говорили на заседании Кабмина Арсену Авакову о том, что органам местного самоуправления надо дать больше полномочий, и соответственно ответственности по вопросу снятия карантина"", - сказал мэр Черновцов.

Напомним, на заседании 4 мая Кабмин официально продлил карантин до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го.

Также мы писали, что Минздрав заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом отменит смягчение карантина.