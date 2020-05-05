В Полтаве похоронили скончавшуюся после двух лет нахождения в коме 56-летнюю солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Из-за коронавирусного карантина церемония прошла в закрытом режиме. Проститься с артисткой пришли всего 10 человек - родственники и друзья. Об этом пишет "Телепрограмма" со ссылкой на близкого друга умершей Сергея Кузнецова.

"Может быть, потом как-нибудь, когда ограничения снимут, желающие смогут принести цветы на могилу и поклониться ей", - сказал Кузнецов.

Напомним, что певица скончалась после тяжелой продолжительной болезни 30 апреля в возрасте 56 лет. Последние два года певица находилась в коме после тяжелейшего инсульта, который она перенесла 1 июня 2018 года.

Нина Кирсо родилась в Полтаве 4 августа 1963 года. Окончила музыкальную школу, а позже - Полтавский инженерно-строительный институт. С 1983 года она пела в самодеятельном женском ВИА "Олимпия" на полтавском заводе "Знамя", а после создания в 1988 году группы "Фристайл" была ее единственной солисткой. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл" и автором музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста).

Отметим, что группа "Фристайл" в начале 90-х была наряду с "Миражом" и "Ласковым маем" одной из самых популярных поп-групп на просторах СССР. В 1991 году на экранах появился клип на песню "Больно мне, больно!", ставшую мегахитом. Еще одна из самых известных композиций коллектива - "Ах, какая женщина".

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