Греция привлекает иностранных студентов бесплатным обучением и простыми условиями поступления. Диплом греческого университета - европейского образца, после его получения можно остаться искать работу в этой стране или уехать в другую. Однако существует ряд нюансов, которыми могут "похвастаться" именно греки. Например, обязательное знание национального языка, прохождение курсов перед обучением.

Особенности обучения

Не нужно платить - это первое, что привлекает абитуриентов. Второе - возможность подавать заявление одновременно на 20 факультетов. При этом не нужно проходить подготовительные курсы или программы, как во многих других европейских высших учебных заведениях. В этом случае потребуется аттестат об окончании школы или техникума, для поступления на магистра нужен диплом бакалавра. Все, как и в украинских университетах, в принципе.

Кроме того, что само обучение бесплатное, к этому добавляются учебники и медицинская страховка. Общежития и стипендии в принципе доступны, но на конкурсной основе. Если повезет и получится устроиться жить в университетском кампусе, то можно лично узнать свободолюбивых студентов, которых ранее не пускали на свою территорию даже полицию.

Как поступить в университет?

Перейдем к подводным камням, или, как их еще называют, нюансам. Греческая бюрократия - особый вид издевательства, придется собрать немало справок, потратить время и, все же, деньги. В год поступления необходимо собрать все документы, сделать это до лета. Кроме "личных" справок (копия паспорта, кода и т.д.), понадобятся документы о законченном образовании. По прибытии в Грецию абитуриента ждет увлекательный поход в консульство, налоговой службы и банков. Кстати, все документы должны быть оформлены надлежащим образом, с апостилем, переводом и т.д.



Далее необходимо подсчитать свои баллы по школьному аттестату и решить, куда подавать документы. И здесь появляется еще один плюс - можно выбрать до 20 факультетов, то есть множество запасных вариантов. На сайте Минобразования Греции нужно мониторить дать вступительных кампаний и, как только прием документов будет открыт, нужно зарегистрироваться на этом же сайте. Без этого не получится претендовать на бесплатное обучение. Затем необходимо распечатать бланки-заявления, заверить и отправить в вузы. При подаче документов важно знать, что средний балл аттестата будет перечисляться в Греции, и только там.

Вступление и переезд

Последняя интересная "особенность" высшего образования Греции - весь процесс ведется на национальном языке. То есть, даже иностранные студенты не могут использовать, скажем, английский для обучения. Это непросто, особенно что касается написания различных эссе во время обучения. В этом быстро и качественно поможет royalessays.co.uk.

Языковые курсы необходимо проходить в Греции, они продолжаются с осени до начала лета. Записать студента может и его представитель, но появиться на обучение нужно лично и вовремя. И так, доступны ли они на основании зачисления в университет. То есть абитуриент фактически становится студентом, но не может приступить к обучению, пока не подтвердит знания греческого языка.

Для переезда нужна виза, но ее трудно получить, если приложить справку о зачислении в вузы и на языковые курсы. Также требуется подтверждение финансового обеспечения - наличие в банке денег, на которые будет жить студент. После оформления всех документов можно ехать в новую страну. Конечно, сначала позаботившись о жилье. Как мы уже говорили, место в общежитии дают на основе рейтинга. Если при зачислении урвать комнату не удалось, можно попробовать еще раз, во время обучения на первом курсе. Вот такие особенности обучения в солнечной стране, решение о вступлении - по абитуриентом.