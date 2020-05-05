Офис Президента инициирует создание общественного совета ветеранов войны на Донбассе и активистов, внутри которого будет налажено обсуждение наболевших вопросов.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказал глава ОП Андрей Ермак во время онлайн-конференции "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома", проведенной американской организацией Atlantic Council.

"В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации", - сказал Ермак.

Глава Офиса Президента заявил, что общественный совет будет рассматривать наиболее актуальные и наболевшие вопросы.

"И все дела, как в отношении госпожи Чорновол (экс-нардеп Татьяна Чорновол - Ред.), будут выноситься на общественное обсуждение этого совета. Общество, которое заплатило такую ​​высокую цену за свою независимость, вправе сегодня задавать вопросы, но не мешая правосудию, общественному диалогу и без использования политической заангажированности", - заявил он.

Общественный совет могут создать до конца этой недели.

Отметим, что Ермак не пояснил каким образом совет будет "обсуждать" уголовное дело против Черновил (напомним, она подозревается в убийстве человека) и как это будет влиять на следствие. Как правило, такие "обсуждения" выливаются в открытое давление на следственные органы с целью вывести из под обвинения тех или иных "активистов", которые подозреваются в совершении тяжких преступлений.

Слова Ермака о новом совете ветеранов - с 57:00

Напомним, что недавно украинский МИД обсудил с коллегами из Германии дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже.

Как мы ранее сообщали, руководитель Офиса президента Андрей Ермак надеется, что в октябре 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут местные выборы.