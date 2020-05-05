В отсутствии бюджетного финансирования медицины и других направлений в Украине нет ничего удивительного, поскольку в государственном бюджете зияет дыра. В частности, в апреле план по доходам общего фонда выполнен лишь на 17 миллиардов гривень. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-министр финансов Игорь Уманский.

"Хроники государственного бюджета. План по доходам общего фонда за апрель выполнены на 17 млрд.грн. За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд.грн., Расходы -44,4 млрд. (В частности защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд.грн., незащищенные на 22,9 млрд.грн.). Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям. В частности медицинским работникам", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля Государственная казначейская служба Украины обнародовала свежие данные о дефиците госбюджета. За период с января по март 2020 года дефицит составил 32,732 млрд грн, что в 1,25 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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