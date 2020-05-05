Известный американский изобретатель и глава космической компании SpaceX Илон Маск 4 мая в очередной раз стал отцом. Его новая девушка, 32-летняя канадская певица Граймс (чье настоящее имя Клер Буше) родила ему сына, которого назвали замысловатым именем-шифром X Æ A-12 Musk.

Собрали все, что известно про сына Илона Маска и его маму.

Что значит X Æ A-12 Musk

48-летний отец ребенка написал в своем Twitter, что "Мама и малыш чувствуют себя хорошо". А на вопрос, какое имя дали малышу, Маск ответил следующее: X Æ A-12 Musk. учитывая специфическое чувство юмора предпринимателя, это может оказаться всего-навсего шуткой.

"Никогда не рано обзавестись татуировками", - так подписывает снимки своего сына Маск. Но рисунки на теле малыша - всего лишь маска из Instagram.

Американские журналисты выяснили, что имя ребенка X Æ A-12 Musk - шифр, который состоит из нескольких составляющих:

X – относится к компании Илона Маска, которая производит аэрокосмическую технику и космические аппараты - SpaceX.

Лигатура Æ - ассоциируется с музыкальным альбомом Граймс и песне-саундтреку 4ÆM к компьютерной игре Cyberpunk 2077;

Tesla в конце 2019 года выпустила модель Cybertruck.

А пока Илон Маск души не чает в новорожденном ангелочке, мы собрали все, что известно про его избранницу и их отношения, которые развивались с 2018 года после того, как Илон Маск расстался с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд.

Кто такая певица Граймс

Граймс родилась в Канаде 17 марта 1988 года, во франко-итало-украинской семье. Бабушка Граймс говорила по-русски и привила ей любовь к поэзии и литературе. Поэтому в творчестве девушки встречаются отголоски известных произведений и можно найти подписи на русском языке в ее инстаграме.

Как пишет американский таблоид Page Six, Илон Маск и Граймс познакомились благодаря каламбуру, посвященному мысленному эксперименту "Василиск Роко", суть которого состоит в дилемме о том, стоит ли помогать созданию злого искусственного интеллекта, который захватит власть и будет наказывать всех, кто не помогал его придумывать.

"Василиск Рококо", - так сострил Маск и обнаружилось, что Граймс раньше него обыграла запутанность эксперимента и французский стиль XVIII века в клипе Flash without Blood 2015 года, где Граймс появляется в образе девушки по имени Василиск Рококо, которая обречена на вечные мучения искусственным интеллектом, и танцует в нарядах времен Марии-Антуанетты.

После этого между Маском и Граймс началась переписка. Маск написал Граймс про ее клип, а она ответила, что он - первый, кто понял шутку. После этого влюбленные начали появляться на публике вместе. А на балу Института костюма Met Gala в мае 2018 года журналисты заметили на Граймс чокер с эмблемой Tesla.

Илон Маск и Клэр Буше на Met Gala. Фото Variety

Известно, что Граймс была лицом коллекции adidas by Stella McCartney и принимала участие в съемках лукбука Rodarte.

После знакомства с Маском его избранница решилась изменить свое имя, назвавшись в честь скорости света - "с". Grimes подтвердила, что Илон помог ей найти подходящее имя - Си Буше. Впрочем, ее друзья и так звали ее Си. Граймс также говорила, что настоящее имя Клэр "отравляло" ее существование.

Не все знакомые Маска смогли одобрить его выбор. Так, в августе 2018 года певица Азилия Бэнкс рассказала, как была в гостях у Маска и его нынешней девушки Граймс и между ними произошла ссора.

Бэнкс рассказала, что Маск вел себя неподобающе и предлагал устроить секс втроем. Азилия также раскритиковала Граймс, назвав ее "наркоманкой в грязных кроссовках". После этого Маск удалил свою страницу в Instagram c 8 миллионами подписчиков.

Граймс часто писала в своем Instsgram о том, что "создание новой музыки неизбежно". И в скором времени ее песни пополнили "мрачными баллады" в стиле ню-металл, как она сама описывает свое творчество.

Известно, что тексты и музыку Граймс пишет сама, а продумывать фантастические клипы ей помогает брат Мак Буше.

Увлечения своей избранницы разделает и Илон Маск. В январе этого года он неожиданно для всех записал космическую песню про "эмоциональную раскрепощенность". Именно в это время девушка уже готовилась стать мамой и носила под сердцем сына Илона Маска.

В одном из интервью Граймс пояснила, что ребенок сам сможет выбрать себе гендер и пара планирует использовать в отношении ребенка нейтральное местоимение "они".

Граймс легко примеряет на себя самые разнообразные образы: от Военной нимфы до космической царицы, какой поклонники ее творчества увидели в клипе на песню "Delete Forever", где речь идет о потере друзей от опиоидной зависимости и ненависти к себе.

В самом видео Граймс восседает на троне посреди космоса и каменных руин.

Не все люди понимают "космическое" творчество влюбленных, упрекая их в сатанизме и странном мировосприятии.

Так, противоречивым стал пост Граймс в январе этого года. Девушка опубликовала пост с образом ангелоподобного младенца с пикой в руке, который прогневил поклонников и собрал массу хейтерских отзывов.

"Похож на ребенка Антихриста", "сатанисты", "чтоб ты сдох", - не выбирали выражения комментаторы.

На это Грэймс отвечает, что "быть беременной - это очень дикое и воинственное состояние".

На последних вечеринках Граймс отказалась от алкоголя.

Девушка Маска действительно очень яркая и необычная. Она не боится экспериментировать с макияжем, использовать черную помаду и неоново-розовые румяна. Так, недавно она записала видео о том, как сделать "психоделический" мейк-ап.