В Украине зафиксировано увеличение количества случаев бессимптомного течения Covіd-19. Это повышает угрозу распространения коронавируса. В то же время за минувшие сутки выздоровели 256 человек, а новые случаи заражения обнаружили у 366 человек, это рекордное соотношение излечившихся пациентов к новым.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, во вторник, 5 мая.

Так, на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине 4 мая был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших Covіd-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%.

По словам президента, Украине удалось обойти самые страшные сценарии распространения коронавируса.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - сказал Зеленский.

В то же время Министерство здравоохранения Украины фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения Сovid-19, а поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем.

"Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - говорится в сообщении.

Вчера, 4 мая, Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе власти начнут подготовку к ослаблению карантина в стране, которое запланировано на 11 мая.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и в мире 5 мая в связи с пандемией коронавируса.