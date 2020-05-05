История с памятником маршалу Коневу в Праге, который власти города снесли в апреле, получила продолжение.

Вместо него была установлена памятная доска власовцам - коллаборантским формированиям, которые воевали на стороне Третьего рейха в рамках "Русской освободительной армии".

Тема стала обсуждаемой как в самой Чехии, так и в России. С заявлением выступил МИД РФ, Следком возбудил уголовное дело.

"Страна" рассказывает, как развиваются события - по последним данным, инициатор сноса памятика Коневу уже находится под охраной. Он пожаловался главе Еврокомиссии, что получил прозвище "гауляйтер", и попросил повлиять на Россию.

Маршал Конев в Праге и снос памятника

Чехословакия была оккупирована нацистской Германией с марта 1939 года до мая 1945 и носила название Протекторат Богемии и Моравии. Ее освобождение входило в Пражскую наступательную операцию Красной армии 6-11 мая.

В операции участвовали войска трех советских фронтов - 1-го, 2-го и 4-го Украинских. Самый многочисленный - 1-й Украинский фронт - как раз возглавлял маршал Иван Степанович Конев. Монумент ему появился в Праге 9 мая 1980 года, на 35-летие Победы.

Маршал Иван Конев. Фото: Википедия

Простоял памятник без одного месяца 40 лет - 3 апреля 2020 года по решению муниципальных властей Праги он был снесен, что вызвало поток негатива из Москвы.

Демонтаж памятника Коневу Следственный комитет РФ расценил как осквернение символов воинской славы России, совершенных публично. Возбуждено уголовное дело.

"Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - заявили в Следкоме.

Российское посольство в Чехии выразило возмущение. А МИД России пообещал, что эта акция не останется без ответа. "Совершенное в Праге - а это преступление - способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Высказался даже министр обороны Сергей Шойгу, который обычно не делает заявлений по межгосударственным вопросам. Он обратился к чешскому коллеге с просьбой передать демонтированный памятник. Но чехи ответили, что Шойгу отправил свое письмо не в ту организацию: "Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району "Прага 6". Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам".

В самой Чехии Москву поддержал только президент страны Милош Земан - его считают другом России, хотя пост этот в стране большого веса не имеет. Он назвал глупостью снос монумента Коневу, напомнил о его о заслугах и охарактеризовал "никчемными" тех, кто развернул в чешской столице борьбу с памятниками.

"Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность "борцов с памятниками". Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание (чужих) успехов", - сказал президент Земан.

При этом он попросил Москву не вмешиваться во внутренние дела республики. Возбужденное Следственным комитетом уголовное дело Милош Земан назвал "попыткой вмешательства во внутренние дела Чехии".

Что чехи имеют против Конева

Инициатором сноса памятника выступил глава района Прага-6 Ондржей Коларж. Решение было принято муниципалитетом еще 12 сентября 2019 года. В будущем снесенного Конева хотели переместить в пражский Музей ХХ века, который пока находится на стадии разработки.

В последние годы монумент советскому маршалу становился объектом атаки вандалов в Праге минимум дважды. В мае 2018 года неизвестные облили скульптуру розовой краской. В августе 2019 года на памятнике нанесли надпись "Нет кровавому маршалу, не забудем 1968".

Речь идет о вводе войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году, к которому маршал Конев имел непосредственное отношение. Командовал операцией генерал армии Иван Павловский, а маршал был в составе делегации, отправившейся в Прагу.

Данные события еще известны как операция "Дунай" или вторжение в Чехословакию - туда было направлено до 500 тысяч человек, 5 тысяч танков и БТР. Политическая цель - смена руководства страны и установление в Чехословакии лояльного СССР режима.

Жертвами операции "Дунай" считаются 108 граждан Чехословакии, ранения получили около 500 человек. Большинство, до полусотни человек, погибли 21 августа в Праге у здания Чешского радио.

Советское вторжение в Чехословакию в 1968 году. Архивное фото

След США и памятник власовцам

В то время, пока Москва ждала от Праги ответа относительно сноса памятника, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отец инициатора сноса монумента работает на американцев.

Дипломат сказал, что отец главы района Ондржея Коларжа отец ранее был сотрудником МИД Чехии, занимал должность посла и в США, и в РФ. "А сейчас он подвизается советником американской консалтинговой компании, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключение на обоснование сноса монумента. И эта деталь небезынтересная", - отметил Лавров.

Ондржей Коларж. Фото: facebook.com/kolarondrej

Интересно, что в связи со сносом Конева начался еще и скандал с "российской угрозой". Уже после сноса памятника Ондржея Коларжа и еще нескольких местных чиновников взяли под охрану. Такой шаг власти объяснили тем, что в Прагу якобы приехал российский гражданин, который может представлять для главы района опасность.

То есть начали информационно раскачивать тему "российской мести" за Конева.

Местное издание Respekt заявило, что российский агент под дипломатическим прикрытием якобы ввез в Чехию яд рицин и мог планировать отравление Коларжа, а заодно и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первого - за демонтаж памятника маршалу Коневу, второго - за изменение адреса российского посольства с площади Pod kaštany (Под каштанами) на площадь Бориса Немцова.

Доказательств этой истории нет, и Кремль называет ее "уткой".

Но вернемся к памятникам. Муниципальные власти Чехии не ограничились историей с Коневім.

На днях в районе Прага-Ржепорие была установлена памятная доска бойцам Русской освободительной армии генерала Андрея Власова - коллаборационистов, которые воевали на стороне Третьего рейха.

На доске высечена цитата из произведения "Архипелаг ГУЛАГ" писателя Александра Солженицына: "Все ли чехи тогда понимали, какие русские спасли их город?"

Речь идет о помощи власовцев жителям Праги в освобождении от нацистов, которое якобы произошло за несколько дней до прихода в город 9 мая 1945 года Красной армии.

Также на мемориале указано, что в антигитлеровском восстании с 5 по 8 мая 1945 года погибло триста власовцев, по мнению пражских властей, сражавшихся с нацистами.

Памятная доска власовцам в Праге. Фото из твиттера Pavel Novotný

Кроме того, рядом установлен высокий металлический столб, вершину которого венчает миниатюрная фигурка танка, накрытая немецкой военной каской.

Na náměstí v Řeporyjích se odpoledne objevil kromě pamětní desky také pomník Vlasovcům od neznámého umělce.



Socha sovětského tanku s přilbou je z nerezu a má 5cm.



Více už brzy v novém díle Extrémního starosty s @PavelNovotnak na https://t.co/UU7yu16JoN 😎 pic.twitter.com/LeKZK8DIDC — MALL.TV (@MALLtelevize) April 30, 2020

То есть памятник власовцам установили даже несколько "стыдливо". А на расстоянии вся эта композиция выглядит примерно так:

"Крошечный танк, придавленный огромной нацистской каской, при этом вознесенный на несообразный трехметровый столб - на наш взгляд, точное символическое отображение роли и места РОА в истории. Возможно, авторы имели в виду что-то другое, но художественная правда взяла верх", - написал телеграм-канал "Россия в глобальной политике".

Установка памятных знаков власовцам - даже столь малозаметных - вызвала скандал уже в самой Чехии. Глава Компартии республики Войтех Филип назвал их памятником фашизму. Он обвинил муниципальные власти Праги в попытке пересмотра истории войны: "Они героизируют здесь фашизм. Соорудить памятник власовцам - это все равно что поставить памятник фашизму".

Аналогичного мнения было и посольство России в Чехии: "Установка мемориальной доски пособникам военных преступников накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма. Это явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, игнорируя Устав ООН и другие международно-правовые и нравственные императивы".

В дополнение к посту российские дипломаты прикрепили фото Власова с гауляйтером (высшая партийная должность Национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня - Ред.) на банкете в Праге.

После этого инициатор сноса памятника Коневу Ондржей Коларж пожаловался на Россию в Еврокомиссию.

Глава пражского района заявил, что российская сторона называет муниципальных политиков нацистами, а его самого - гауляйтером. Коларж призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен содействовать тому, чтобы Европа осудила нападки России.