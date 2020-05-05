В Офисе генерального прокурора определились с кандидатурой руководителя столичной прокуратуры. Им стал прокурор времен руководства ГПУ Юрия Луценко - Роман Говда.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в ОГП.

По нашим данным, 4 мая генпрокурор Ирина Венедиктова своим приказом назначила на эту должность Говду. Он стал сейчас исполняющим обязанности прокурора столицы.

Чтобы назначить на эту должность Говду, который уволился из прокуратуры Киева при Руслане Рябошапке в декабре прошлого года, снова трудоустроили в прокуратуру Киева заместителем прокурора города и сразу же двинули в главное кресло прокуратуры Киева. До этого и.о. главы столичной прокуратуры с декабря прошлого года был аппаратчик из Офиса генпрокурора Евгений Стояновский. Правда его буквально на считаные дни заменял восстановившийся с помощью решения Окружного админсуда Днепра бывший руководитель прокуратуры Киева времен генпрокурорства Виталия Яремы - Сергей Юлдашев, отсудивший за время вынужденного прогула у руководства около 2 млн грн. Юлдашева уволила своим приказом генпрокурор Ирина Венедиктова сразу же после вступления в должность. Правда, он опять пошел в суд с иском.

Напомним, Генеральная прокуратура назначила Романа Говду, который до того занимал пост заместителя генерального прокурора, прокурором Киева 6 июля 2016 года. 16 декабря Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал заявление об отставке прокурора Киева.