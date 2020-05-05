Несмотря на то, что против сети строительных супермаркетов "Эпицентр", по данным главы МВД Арсена Авакова, за нарушение карантина составили уже 29 протоколов, вероятность того, что суд накажет директоров магазинов остается ничтожной.

Об этом со ссылкой на уже вынесенные судебные решения пишет "Судебно-юридическая газета".

Дело в том, что, во-первых, сам Кабмин ранее уже дал разъяснение "Эпицентру", из которого следовало, что гипермаркет может работать. Об этом свидетельствует решение Ковельского горрайонного суда Волынской области.

"Письмом от 18.03.2020 года Кабинет Министров Украины на запрос ООО "Эпицентр К", которое просило разъяснить, каким образом должен действовать объект торговли с различными видами товаров, информировал, что подпункт 3 пункта 2 постановления Кабинета Министров от 11 марта 2020 года №211 не распространяется на объекты торгового и бытового обслуживания населения, которые осуществляют торговлю средствами гигиены. Обязательным условием их деятельности является проведение дезинфекционных мероприятий, усиленного мониторинга, контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, проведение температурного скриннингу", - сказано в решении суда по делу №159/1475/20.

А во-вторых, все супермаркеты сети "Эпицентр", которых насчитывается более 65 по Украине, не имеют статуса отдельных юридических лиц, или же филиалов или представительств. Они считаются необособленными структурными подразделениями в системе компании ООО "Эпицентр К", поэтому админпротоколы в отношении руководителей магазинов в регионах уже рассыпаются в судах.

К примеру, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области дело по статье 44-3 КоАП (Нарушение правил относительно карантина людей - Ред.) закрыл, поскольку директор гипермаркета, как отметил суд, является наемным работником (что аналогичная практика по наемным работникам есть и по другим объектам торговли):

"Суд пришел к убеждению, что поскольку лицо является лишь наемным работником - директором одного из строительных торгово-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр", которых более 65 на территории всей Украины, и которые не имеют статуса отдельных юридических лиц, или же филиалов или представительств, а имеют статус необособленных структурных подразделений в системе компании ООО "Эпицентр К", то лицо не является субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КоАП, так как директор не уполномочен прекратить работу магазина и эти обязанности на него не возложены", - отмечается в решении суда по делу №357/3394/20

К слову, аналогичная ситуация имела дело в Черкассах, где мэр города Анатолий Бондаренко заявлял, что с полицией пытался закрыть строительный гипермаркет, но через день он открылся (в компании "Эпицентр" информацию о закрытии опровергли).

"В судебном заседании установлено, что ООО "Эпицентр К" является юридическим лицом, в состав которого входит необособленное структурное подразделение "Гипермаркет "Эпицентр К г. Черкассы", и который осуществляет представительство и защиту интересов Общества, финансируется Обществом, не имеет отдельного баланса, действует от имени общества и ответственность за деятельность необособленного структурного подразделения несет Общество, что подтверждено положением о необособленном структурном подразделении ООО "Эпицентр К" "Гипермаркет "Эпицентр К г. Черкассы", утвержденного генеральным директором ООО "Эпицентр"", - сказано в решении Сосновского районного суда Черкасс по делу №712/2640/20.

Также уточняется, что продажа товаров в гипермаркете осуществляется непосредственно юридическим лицом ООО "Эпицентр К", единым должностным лицом, а директор маркета и другие работники выполняют свои трудовые функции в пределах своих служебных обязанностей. Соответственно, в служебные обязанности директора не входит вопрос приема посетителей и осуществления розничной торговли от имени ООО, он не наделении любыми административно-распорядительными функциями и полномочиями.

Подобная ситуация была и в Сумах (Заречный районный суд Сум не смог привлечь к ответственности коммерческого директора необособленного структурного подразделения "Гипермаркет "Эпицентр К" г. Сумы"), и в Запорожье (решение Октябрьского райсуда Запорожья по делу №331/1212/20 ), и в Днепропетровской области (решение Саксаганского районного суда Кривого Рога.

Отметим, что в Кабмине заметили продажу стройматериалов в "Эпицентрах" только спустя 1,5 месяца - несмотря на то, что в магазинах сети продолжали торговать не только товарами первой необходимости на протяжении всего карантина.

Впрочем, 3 мая в "Эпицентрах" все же запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости. Но, как выяснила "Страна" 4 мая в "Эпицентрах" продолжили продавать стройматериалы, оформляя их как интернет-покупку. Это стало занимать 40 минут.