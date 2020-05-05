Карантин, объявленный в Украине с 12 марта из-за эпидемии коронавируса, оставил без работы десятки тысяч наших земляков. И, только по официальным данным, количество официальных безработных в стране приближается к числу, без малого в 500 000 человек.

Об этом передает официальный сайт Службы занятости Украины.

Итак, по состоянию на 4 мая 2020 количество безработных, зарегистрированных в государственной Службе занятости, составляет 456 800 человек, что почти на 148 500 (или 48%), больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года (на 4 мая 2019 года количество безработных в Украине составляло 308 300).

А с начала действия карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили почти 156 000 украинцев.

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 000 (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения. Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал.

Сейчас у работодателей есть спрос на работников в таких сферах экономики:

- в сфере сельского и лесного хозяйства. Это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ. Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и тому подобное;

- в сфере торговли и услуг, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);

- в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом);

- в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник);

- в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

"Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, "Страна" в материале "Посещаемость упадет в два раза" рассказывала, как украинский бизнес будет работать после выхода с карантина 11 мая.