В среду, 6 мая, в большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо. В центральных и восточных областях возможны град и грозы, а в Карпатах - снег. Потепление начнется только в субботу, 9 мая.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов", - написала Диденко.

По словам синоптика, в западных областях погода будет существенно отличаться: там также пройдут дожди, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов.

"К тому же, на западе еще и ожидается холодная погода. Ближайшей ночью там предполагается всего +2...+7 градусов, в Карпатах заморозки. А если заморозки и высокая влажность - это высокая вероятность снега. В горах!" - сообщила Диденко.

По ее данным, в большинстве областей Украины ночью ожидается +6...+12 градусов, днем ​​6 мая - +13...+18 градусов. Самый теплый воздух охватит восток Украины, Днепр с районами и большинство южной части - там прогнозируют до +18...+23 градусов. Правда, по словам Диденко, в Одесской и Николаевской области будет прохладнее - ​​около +13...+17 градусов.

"Ветер завтра будет дуть с запада, ожидается порывистым при грозах до штормовых порывов в наших западных областях", - сообщила синоптик.

По данным Диденко, в Киеве 6 мая воздух будет насыщен влагой, периодически возможен дождь, западный ветер и похолодание до +15 градусов. А в четверг-пятницу похолодает еще на 2-4 градуса.

"Робкое потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник рванет до +20...+24 градусов. Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до +14, +15 градусов. В ближайшее время в Украине дни будут достаточно ветреными, кроме субботы-воскресенья, учтите это те, кто занимается строительством или какими-то мелкими ремонтами на улице", - написала Наталья Диденко.

Напомним, синоптик прогнозирует резкое ухудшение погоды в Украине на 4 мая.