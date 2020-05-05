После того, как Кабмин принял решение о смягчении карантинных норм с 11 мая (но при одновременном продлении общих ограничений до 22 мая - Ред.) местные власти начали объявлять о постепенном возвращении к нормальной жизни.

Так, например, мэр Кременчуга Виталий Малецкий на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации объявил о том, что в городе уже с 12 мая будет возобновлено движение общественного транспорта.

Об этом передает местное издание Телеграф.

Таким образом со следующего вторника ездить в автобусах и маршрутках Кременчуга можно будет без спецпропусков, но уже за плату.

Виталий Малецкий так же рассказал о нюансах такого решения штаба.

"12 мая мы выходим на маршруты всем нашим транспортом по количеству сидячих мест. Люди оплачивают проезд самостоятельно. На остановках организуется очередь. Медицинских работников пускаем без очереди и перевозим бесплатно - это наша позиция. С предпринимателями мы будем говорить отдельно на эту тему. Возможно, мы будем им компенсировать перевозки медиков. Льгот - не будет. С 12 мая льготников мы не возим", - прояснил ситуацию мэр города.

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