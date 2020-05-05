Продолжение рассмотрения кассационной жалобы НБУ, Кабинета министров и Приватбанка (Киев) на решение судов низших инстанций о выплате семье Суркисов $250 млн, в Большой палате Верховного суда состоится 18 мая в 10:30.

Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

"В прошлый понедельник, 27 апреля, Большая палата Верховного суда сняла с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис Генерального прокурора и Высшего совета правосудия с заявлением о давлении на суд", - говорится в сообщении.

Как уже писала "Страна", в Верховном суде заявили, что давление на суд заключалось в том, что генпрокурор Венедиктова выпустила заявление, в котором выступило против решения суда в пользу семьи Суркисов.

Напомним, в середине апреля национализированный "Приватбанк" проиграл дело по офшорным компаниям братьев Суркисов. Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда.

Согласно ему, "Приватбанк" должен выплатить свыше $250 млн. Это деньги, которые во время национализации по bail-in конвертировали в акции банка. Они не стоили ничего, поскольку днепровский банк в ходе национализации купили за 1 гривну.

Ранее "Страна" подробно описывала суть судебной тяжбы Суркисов по поводу депозитов в "ПриватБанке" и реакцию на это МВФ.