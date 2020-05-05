В Киеве на территории парка Шевченко после разрешения властей заработали три торговых ларька: два с кофе и один с выпечкой.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщает корреспондент "Страны".

Люди покупают кофе и садятся на скамейки. Из двенадцати скамеек, которые стоят возле кофеен, огорожена только одна. Возле кофейни сети "Aroma Kava" выстроилась очередь.

В парке Шевченко работают МАФы. Фото: "Страна"

Напомним, вчера на внеочередном заседании Кабинета министров члены правительства поддержали продление карантина в Украине до 22 мая, но с введением ослабления ограничений. Уже с 5 мая в Киеве разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.

Как сообщалось, сегодня представитель Кабмина в Раде заявил, что карантин в Украине могут продлить до сентября.