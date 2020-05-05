Из всех отобранных у киевлян образцов для ПЦР-тестов положительный результат выявляют примерно у 12%, а это фактически каждый восьмой, прошедший тестирование. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

"В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице таких 28 бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян", - сказал Кличко.

По его словам, всего мобильные бригады отобрали более семи тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, то есть почти половину от общего количества протестированных киевлян. Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.

"Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает. Но, как говорили раньше, мы ожидаем следующую партию", - добавил мэр.





На видео: Кличко о ПЦР-тестировании с 2:45

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за последние сутки коронавирус выявили у 48 человек, среди них двое медиков.

Также мы сообщали, что Кличко не даст проводить в Киеве массовые мероприятия в День Победы.