Руководство компании "Эпицентр К" заявляет, что магазин их сети в Черкассах никто не закрывал, несмотря на то, что об этом сообщал мэр города Анатолий Бондаренко. А сам градоначальник лично покупал в строительном супермаркете товары.

Об этом со ссылкой на информацию заместителя гендиректора, директора по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимира Гончарова пишут "Украинские новости".

"Никто магазин "Эпицентр" в Черкассах не закрывал. И, как отмечал мэр Черкасс, он лично покупал в "Эпицентре" товары. Но покупал он их в интернет-магазине epicentrk.ua и забирал в Центре выдачи онлайн-заказов в магазине "Эпицентр". У нас есть чеки, подтверждающие это", - сказал Гончаров.

По его словам, магазин "Эпицентр" имел право работать и обеспечивать покупателей товарами первой необходимости при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм в соответствии с решением исполкома Черкасского горсовета №256 от 18 марта, которое внесло изменения в постановление №243.

Отметим, что по словам мэра Черкасс Бондаренко, городская власть вместе с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся снова.

Напомним, в сети строительных гипермаркетов "Эпицентр", которые, в отличие от других непродовольственных магазинов, продолжали торговать стройматериалами и в карантин с 3 мая запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости.

Правда, как выяснил корреспондент "Страны", 4 мая в "Эпицентрах" продолжили продавать стройматериалы, оформляя их как интернет-покупку. Но это стало занимать 40 минут.

Кроме того, в Кабмине заметили продажу стройматериалов в "Эпицентрах" только спустя 1,5 месяца карантина. По словам главы МВД Арсена Авакова, на магазин составили 29 протоколов.