Киевские ультрас футбольного клуба "Динамо" заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг дела националиста Сергея Стерненко, который совершил убийство в 2018 году, и готовы выйти на протесты, если ему объявят подозрение.

Об этом радикалы написали на своей странице в Facebook.

"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому небезразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" неоднократно писала о том, как Стерненко убил человека в Одессе, однако уже почти два года избегает наказания из-за покровительства высоких чинов - при Порошенко из СБУ, а при Зеленском - экс-генпрокурора Рябошапки. Он забрал дело из полиции, которая собиралась вручить Стерненко подозрение, и передал его в СБУ.

Также мы подробно писали, почему аргументы Стерненко в деле об убийстве несостоятельны. О том, кто на самом деле такой Стерненко можно прочитать в нашем материале.