Государственная компания "Укрзализныця" вводит сокращенную рабочую неделю на всех своих предприятиях.

Это следует из приказа руководства предприятия, который оказался в распоряжении "Страны".

Для всех сотрудников, которые работают в режиме пятидневки с двумя выходными, как следует из документа, устанавливается четырехдневная рабочая неделя.

Таким образом, ранее озвученные планы "Укрзализныци" о введения сокращенной рабочей недели из-за карантинного режима, реализовались на практике.

Решение приняли члены правления компании.

Оплата будет осуществляться за фактически отработанное время, то есть зарплаты урежут.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" объявила об увеличении прибыли в 15 раз.

Так же мы рассказывали, что в Украине остановили сотрудничество "Укрзализныци" с немецкой компанией Deutsche Bahn.