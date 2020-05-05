Укрзализныця переводит своих сотрудников на сокращенную неделю. Документ
Государственная компания "Укрзализныця" вводит сокращенную рабочую неделю на всех своих предприятиях.
Это следует из приказа руководства предприятия, который оказался в распоряжении "Страны".
Для всех сотрудников, которые работают в режиме пятидневки с двумя выходными, как следует из документа, устанавливается четырехдневная рабочая неделя.
Таким образом, ранее озвученные планы "Укрзализныци" о введения сокращенной рабочей недели из-за карантинного режима, реализовались на практике.
Решение приняли члены правления компании.
Оплата будет осуществляться за фактически отработанное время, то есть зарплаты урежут.
Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" объявила об увеличении прибыли в 15 раз.
Так же мы рассказывали, что в Украине остановили сотрудничество "Укрзализныци" с немецкой компанией Deutsche Bahn.