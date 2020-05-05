Заведующая кафедрой инфекционных болезней в Медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская, которую экс-глава МОЗ Ульяна Супрун назвала "инфекционистом-расистом", отреагировала на это заявление.

"Какая честь для меня, что сама Супрун обо мне что-то сказала. А где это я такое говорила? Я понятия не имею, что она имеет в виду. Пусть даст ссылку, где я такое говорила, она же любит ссылочку. Вообще бред какой-то", - сказала "Стране" Ольга Голубовская.

Напомним, после того, как накануне стало известно, что второй этап медреформы Супрун будет приостановлен, Ульяна Супрун опубликовала в соцсети пост, в котором "досталось" многим известным украинским медикам.

"Если много слушать бред Глузмана о ЦРУ и "мировой заговор", то можно даже не почувствовать, как превратишь всю страну в дурдом. Если считать голосом "бедных врачей" миллионера и укрывателя убийц Тодурова, то можно даже не почувствовать, как все вменяемые врачи уйдут. Если для противодействия пандемии привлекать "экспертизу" инфекциониста-расиста Голубовскую, то можно за три месяца до сих пор не суметь тестировать людей на COVID-19 в достаточных масштабах и не обеспечить медиков элементарными средствами защиты", - написала Супрун.

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