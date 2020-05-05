Государственная компания "Укрзализныця" может начать выход из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, с запуска электричек.

Об этом со ссылкой на информированный источник в транспортной отрасли сообщает агентство "Интерфакс-Украина", во вторник, 5 мая.

В сообщении сказано, то сейчас предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

По данным источника агенства, после этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри страны. При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

Отмечается, что на данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина отсутствует.

Напомним, с 18 марта "Укрзализныця" закрыла железнодорожные вокзалы в связи с карантином.

Сегодня мы сообщали, что "Укрзализныця" вводит сокращенную рабочую неделю на всех своих предприятиях. Для всех сотрудников, устанавливается четырехдневная рабочая неделя.