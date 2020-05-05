Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров других государств, в том числе Украины и России, приехать в Минск на парад Победы 9 мая.

Об этом сообщает агентство БелТА во вторник, 5 мая.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал глава государства.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, вчера Александр Лукашенко заявил, что нет оснований переносить парад Победы и президентские выборы. По его мнению, это никак не повлияет на здоровье белорусов. Ранее глава Беларуси отказался отменять парад на День Победы.

Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы в Москве.