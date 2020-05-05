В Киеве 8 и 9 мая в связи с карантином не будут проходить массовые мероприятия, жители столицы должны оставаться дома.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"В этом году исполняется 75 лет с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с ограничениями массовые мероприятия проводиться не будут", - сказал Кличко.

Мэр столицы предложил позвонить ветеранам по телефону и поделиться историями о своих близких в социальных сетях.

"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам, ходили на кладбища к могилам родных, посещали музеи, но в этом году формат, к сожалению, будет другим", - сказал мэр Киева.

Он призвал жителей столицы сделать все возможное, чтобы уберечь своих пожилых родственников от возможного инфицирования. По словам Кличко, в праздничные дни в столице усиленную службу будет нести полиция и "Муниципальная варта".

Кличко о 9 мая - с 12:48

Напомним, на "112 Украина" покажут марафон в честь Дня Победы.

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