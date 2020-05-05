Кабмин опубликовал список разрешенных во время карантина, который продлили до 22 мая, медицинских операций. Об этом идет речь в постановлении №332 от 4 мая "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211", опубликованное на правительственном портале.

В частности, в период карантинных ограничений учреждениям здравоохранения запрещено проводить плановую госпитализацию пациентов и плановые операции. Кабмин выделил список исключений из этих требований.

Таким образом в период карантина разрешено:

оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, где заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;

оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

Уточняется, что пациенты, которым оказывается медицинская помощь, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса.

Напомним, накануне министр здравоохраниения Максим Степанов заявил, что в Украине с 5 мая будет разрешено проводить плановые операции.

Также "Страна" писала о том, что в Киевском областном онкодиспансере ограничили плановые операции из-за пациентки с коронавирусом.